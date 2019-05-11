إبراهيم الهدهد: الإسلام انتصر على الحضارات القديمة بقيمه ودعائمه الراسخة
السبت 11/مايو/2019 - 12:18 ص
أمنية فوزي
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قال إبراهيم الهدهد، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن هناك مؤامرة على الإسلام منذ قديم الزمان وليس الآن، لافتًا إلى أن الإسلام انتصر على الحضارات قديمًا بقيمه وبدعائمه الراسخة، وساد الدنيا كلها أكثر من 800 عام.
وأوضح "الهدهد"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أن المؤامرات على الإسلام قديمة وراسخة وطويلة ومتكررة وتختلف فقط باختلاف صورة وليس مضمونًا من زمن إلى زمن.
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