ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ماجد المصري عن دوره في "زلزال": "لو الناس كرهتني يبقى نجحت"

الجمعة 10/مايو/2019 - 11:21 م
ماجد المصري عن دوره في زلزال: لو الناس كرهتني يبقى نجحت
ماجد المصري
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements

أكد الفنان ماجد المصري، أن السبب في تأخر تعاونه مع الفنان محمد رمضان كان عدم توافر أعمال مناسبة لكلا الطرفين، لافتًا إلى أن مسلسل "زلزال" كان الأنسب للقائهما.

 

وأعرب "ماجد" في حوار له مع برنامج "trending" المذاع عبر فضائية mbc4، عن سعادته بنجاح شخصيته في المسلسل، مؤكدًا أن القصة كلها تمثيل، ولو كرهته الناس فهذا دليل على نجاحه.

 

"زلزال" من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج سيرينجي، ويشارك في بطولته كل من محمد رمضان، ونسرين آمين، وماجد المصري، وحلا شيحا.

 

ويعد المسلسل هو الظهور الأول للفنانة حلا شيحا بعد عدولها عن قرار الاعتزال وخلعها الحجاب.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
2
x
22:00
1
النجوم
الاتحاد السكندري
0
x
22:00
1
إنبي
الجونة
1
x
22:00
3
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
0
x
22:00
0
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
0
x
22:00
1
حرس الحدود