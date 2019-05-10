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سلاح لاسارتي قبل مباراة سموحة

الجمعة 10/مايو/2019 - 11:14 م
سلاح لاسارتي قبل مباراة سموحة
مارتن لاسارتي
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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خصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للضربات الثابتة من علي حدود منطقة الجزاء، وذلك في المران المسائي اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

 

وتولى لاسارتي الإشراف علي الفقرة الفنية التي شهدت مشاركة عدد من اللاعبين وهم عمرو السولية وصالح جمعة ووليد سليمان وصالح جمعة ووليد أزارو وحسين الشحات.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء غد،ٍ السبت، على ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.

 

كما خاض محمد الشناوي ووليد سليمان، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية إضافية عقب انتهاء المران المسائي اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

 

 

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