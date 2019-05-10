إعفاء بطلة الجمهورية في السباحة من رسوم الاشتراك بنادي بنها الرياضي

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أصدر المحاسب أحمد برهومة رئيس مجلس إدارة نادى بنها الرياضى، قرار بإعفاء الطفلة هاجر إيهاب بطلة الجمهورية فى السباحة من دفع رسوم الإشتراك.



يذكر أن فريق السباحة بنادى بنها الرياضى، خاض بطولة الجمهورية لخماسى الحديث فى شهر مارس الماضى وأسفر عن فوز الطفلة هاجر إيهاب بالمركز الأول على مستوى الجمهورية.



ويعد فريق بنها أول نادى يسجل فى الإتحاد المصرى لخماسى الحديث التابع للجنة الأولمبية المصرية ب ٤٠ لاعب فى جميع المراحل العمرية من سن ٦ سنوات الى ١٦ سنة ببطولة ثنائى "السباحة والجرى" فى بطولة الجمهورية والتى تقام بالإسكندرية.



فيما أبدى "هانى جودة" مدير حمام السباحة بنادى بنها الرياضى، سعادته من قرار رئيس مجلس الإدارة وإعفاء بطلة الجمهورية من دفع رسوم اشتراك السباحة تحفيزا لها، مشيرا إلى أن مستواها أكثر من رائع وتسبق السباحين فى مرحلتها العمرية مؤكدا أنها سوف تصبح بطلة العالم فى السباحة.

