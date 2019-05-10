وليد منصور يعلن انتهاء تصوير "كازابلانكا" ويشكر فريق عمل الفيلم (صور)

أعلن المنتج وليد منصور، انتهاء تصوير فيلم "كازابلانكا" من بطولة النجم أمير كرارة، بتوجيه شكر خاص لكل فريق العمل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتب "منصور": "الحمد لله كازابلانكا فركش فركش، أولا احب اشكر اخويا وصحبي وصديقي النجم المحترم امير كراره وأحب اشكر المخرج المحترف الجامد قوي بيتر ميمي واشكر الاستاذ المؤلف الكبير هشام هلال علشان دول اللي صدقوا معايا حلم نعمل فيلم اكشن بمواصفات عالميه وصداقنا بعض علشان كده الفيلم الحمدالله هيكون علي مستوي يليق بامرلله".

وأضاف: النجم والأخ والصديق عمروعبدالجليل احسنت يا استاذ

النجمه ألجامده قوي غاده عادل بموت فيك

النجم المتميز اياد نصار برافو بجد

النجمه الكبيرة قوي لبلبه بنموت فيك كلنا

النجم الصاعد احمد داش شرفتني

النجم محمود البزاوي وجودك ديما شرف

ضيوف الشرف النجوم الكبار اللي هيكونوا مفاجاه في الفيلم ظهرهم بجد شرفتونا

النجم العالمي خالد ارجنيش".

وقال: "أحب اشكر مدير التصوير العالمي حسين عسر اللي عامل صوره جديده بجد

احب اشكر مهندس الديكور الشاطر قوي قوي احمد فايز علي مجهوده

احب اشكر مهندس الصوت الجامد محمد الدالي

احب اشكر المونتير العالمي دكتور احمد حمدي احب اشكر الأستاليست الأستاذة مي

كل فريق التنفيذ والإخراج فرد فرد بقياده استاذ خيري سالم

احب اشكر الطاهر ميديا برودكشن استاذ يوسف الطاهر للمشاركة في الانتاج

احب اشكر شركه سينرجي فيلمز أستاذ احمد بدوي للمشاركة في الانتاج

أفراد ورجاله تالنت ميديا برودكشن بيقياده المنتج الفني عادل سالم ومحمود الشيخ و محمد روماني وأيمن فكري واحمد حمدي وهشام منصور و ساهر وحيد واش إش و هاني خليل و مدير الشركه استاذ محمد منصور و المحاسب الشاطر محمد تليمه وأستاذ مصطفي

احب اشكر استاذ فتحي اسماعيل المنتج الفني العصري علي جهوده في الأيام الاخيره بجد مع فريق الانتاج

شكر خاص للأستاذ الكبير تامر مرسي لدعمه و استاذ حسام شوقي الغالي

احب اشكر استاذ احمد لوكسر و استاذ كريم جاويش

شكر خاص لصديقي الاستاذ محمد فوده

شكرا خاص استاذ يوسف عادل و استاذ شريف علي البوسترات الفيلم

استاذ عصام السقا عن السوشيال ميديا

شكرا استاذ تامر مرتضي اروما علي جهده في فيلم

شكرا المبدع امين بوحافه

شكرا صلاح جوده ومحمد حامد و ميدو

شكرا فتحي تاج ورجالته

شكرا الشاطر قوي عبدلاله وفريقه علي مشاهد الاكشن

شكرا عمرو ماجيفر وفريقه

شكرا بداوي وفريقه

شكرا داني الجامد وفريقه المتميز

شكرا كالا وفريقه المحترف

شكرا لكل فرد بجد وقف معانا علشان الفيلم يطلع بامره بشكل مشرف"

واختتم: "شكرا زوجتي وبنتي بجد انتم استحملتم كتير

شكرا يا رب علي كل حاجه".