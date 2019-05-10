نائب وزير الحج: حملات الحج غير الموجودة على منصة الوزارة "وهمية"

كشف الدكتور عبدالفتاح مشاط نائب وزير الحج، أن الوزارة تستهدف30 مليون معتمر، و4 ونصف مليون حاج في 2030، مؤكدًا أن السنوات القادمة سوف تكون هناك زيادة ملحوظة في الطاقة الاستيعابية للمشاعر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” ياهلا ” ، أن جميع إجراءات الحاج أو المعتمر في المنافذ والمطارات انخفضت من عدة ساعات إلى ساعة و36 دقيقة، متابعًا: انتهينا من مركز استقبال الحجاج في مدخل مكة من ناحية المدينة، والمركز الثاني بين مكة وجدة سيكون جاهزا في منتصف شوال القادم.

وتابع:سوف نطلق هذا العام 25 ألف بطاقة الكترونية تستخدم في متابعة الأفواج وتقديم الخدمات لهم بشكل صحيح.

وأكد أن هناك مبادرة لتدشين تطبيق ذكي يشمل كل الخدمات التي تقدم من الـ 40 قطاع العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، ومبادرة لتحويل مؤسسات أرباب الطوائف إلى شركات استنادا على الكفاءة والقدرة التنظيمية والحوكمة، ومبادرة للقضاء على ظاهرة الطبخ العشوائي والتوزيع العشوائي للوجبات، وكذلك مبادرة المخيم الأخضر للمحافظة على نظافة المشاعر.

وشدد على أن التوعية هي مفتاح حل أزمة حملات الحج الوهمية، مؤكدًا أن وزارة الحج والعمرة هي المنصة الوحيدة التي تقدم حملات الحج، وأي حملة أخرى ليست موجودة على موقع الوزارة فهي من الحملات الوهمية.