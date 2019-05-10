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في الحلقة الخامسة.. باسل خياط يسرق رواية "طفلتي المدللة" في "الكاتب"

الجمعة 10/مايو/2019 - 11:05 م
في الحلقة الخامسة.. باسل خياط يسرق رواية طفلتي المدللة في الكاتب
باسل خياط
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شيماء عطية
 
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شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "الكاتب" والذي يشارك في سباق رمضان الدرامي، ويُعرض عبر مجموعة قنوات أبوظبي وlBCI، وlDC، وART، إلى جانب شبكة نتفلكس، طلب يونس جبران من المحامية مجدولين قراءة روايته الجديدة، والتي اتضحت أنها رواية "طفلتي المدللة" الذي قدمها كاتب شاب له لتقييمها ومساعدته على نشرها، لكنه أقنعه بأنها غير جديرة بالنشر.

 

وحذر والد مجدولين ابنته من الخروج بشكل علني مع يونس جبران، لأن ذلك سيضر بمظهرها العام، ما جعلها تكذب عليه وتخرج مع الكاتب الشهير دون علمه، كما هددت "جيهان" إحدى عاشقات يونس جبران بفضحه لأنه يريد تركها، وتواصلت تحقيقات النيابة في قضية مقتل الفنانة الشابة تمارا، حيث حققت مع أصدقاء يونس جبران والمقربين منه، إلى جانب أسرة القتيلة.

 

وانتهت الحلقة بمراقبة الصحافي "رائد" لطليقة يونس جبران بعدما امتنعت عن الرد عليه، ليكتشف أنها متزوجة من رجل آخر.

 

مسلسل "الكاتب" تأليف ريم حنا وإخراج رامي حنا، وانتاج شركة إيجل فيلمز جمال سنان، ويلعب بطولته الفنان السوري باسل خياط، والفنانة اللبنانية دانيلا رحمة، وندى أبوفرحات.

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