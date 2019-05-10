مصرع شاب أسفل عجلات القطار في الغربية

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لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، أسفل عجلات قطار بالمحطة الرئيسية، التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.



تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من قسم ثان المحلة بمصرع ( أ. س ) شاب دهسا، أسفل عجلات قطار حال مروره على الجانب المقابل بمحطة قطار المحلة الرئيسية، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه.



وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها وحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.