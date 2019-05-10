ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مصرع شاب أسفل عجلات القطار في الغربية

الجمعة 10/مايو/2019 - 11:21 م
مصرع شاب أسفل عجلات القطار في الغربية
إسعاف
Advertisements
طباعة
أيمن يحيي
 
Advertisements
لقى شاب مصرعه، اليوم الجمعة، أسفل عجلات قطار بالمحطة الرئيسية، التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من قسم ثان المحلة بمصرع ( أ. س ) شاب دهسا، أسفل عجلات قطار حال مروره على الجانب المقابل بمحطة قطار المحلة الرئيسية، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه.

وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، لتوقيع الكشف الطب الشرعي عليها وحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
2
x
22:00
1
النجوم
الاتحاد السكندري
0
x
22:00
1
إنبي
الجونة
1
x
22:00
3
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
0
x
22:00
0
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
0
x
22:00
1
حرس الحدود