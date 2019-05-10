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عمرو جمال يواصل برنامجه التأهيلي

الجمعة 10/مايو/2019 - 11:02 م
عمرو جمال يواصل برنامجه التأهيلي
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علي نبوي ومحمد الصو
 
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استكمل عمرو جمال، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم، الجمعة، تنفيذ برنامجه التأهيلي علي هامش مران الفريق الجماعي المقام علي ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم وأعقبها تدريبات الجري حول الملعب وذلك في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الأمامية.

يذكر ان الأهلي يختتم حاليا استعدادته لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء غدٍ، السبت، على ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز .

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