المستشار العلمي لمنظمة خريجي الأزهر: الإسلام برئ من أي عمل إرهابي
الجمعة 10/مايو/2019 - 11:00 م
أمنية فوزي
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قال إبراهيم الهدهد، المستشار العلمي للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، إن جميع الأديان والشرائع السماوية لا تدعوا إلى الإرهاب، وإن الإسلام أعظمها وآخرها وأتمها لا يدعو إلى الإرهاب.
وأضاف "الهدهد"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، جاء برسالة الرحمة والسلام للعالمين.
وأكد أن كل عمل إرهابي من تفجير أو تدمير لجماعات باسم الدين الإسلام برئ منها.
وأضاف "الهدهد"، خلال لقاء خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، جاء برسالة الرحمة والسلام للعالمين.
وأكد أن كل عمل إرهابي من تفجير أو تدمير لجماعات باسم الدين الإسلام برئ منها.
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