آل معمر عضوا في المجلس التنفيذي للروابط العالمية
الجمعة 10/مايو/2019 - 10:49 م
الفجر السعودي
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انضم رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر إلى عضوية المجلس التنفيذي لروابط الدوريات العالمية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم في باريس واستضافته رابطة الدوري الفرنسي، وينبثق المجلس التنفيذي الذي يضم 12 عضوا من الجمعية العمومية التي تتكون من 39 عضوا يمثلون الدوريات المحترفة في العالم.
ودخل ممثل الدوري السعودي إلى جانب الياباني في المجلس عن قارة آسيا، حيث جاء الاختيار بناء على معايير خاصة وضعتها إدارة الروابط العالمية.
وناقش المجلس خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعض المسائل المتعلقة بكرة القدم، وتبادل وجهات النظر مع ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم ومن بينها روزنامة كأس العالم للأندية وقائمة المرشحين من كل قارة، إلى جانب آلية توزيع العوائد المادية إضافة إلأى عدد من الأمور التطويرية لرة القدم والتي أحيلت إلى المجلس من قبل فيفا لتقديم المقترحات بخصوصها.
من جانبه أكد مسلي آل معمر أن انضمامه للمجلس جاء بناء على ما حققه الدوري السعودي في التصنيف الخاص بمنظمة الروابط لعالمية، حيث جاء ضمن أعلى 12 دوري في العالم متفوقا على دوريات أوروبية ولاتينية متقدمة، وهذا يعود في المقام الأول لما حظي به الدوري السعودي للمحترفين من دعم حكومي كبير هذا الموسم مما ساعد الأندية على استقطاب عدد كبير من اللاعبين الدوليين والذين اسهموا في رفع مستوى المنافسة.
ودخل ممثل الدوري السعودي إلى جانب الياباني في المجلس عن قارة آسيا، حيث جاء الاختيار بناء على معايير خاصة وضعتها إدارة الروابط العالمية.
وناقش المجلس خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعض المسائل المتعلقة بكرة القدم، وتبادل وجهات النظر مع ممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم ومن بينها روزنامة كأس العالم للأندية وقائمة المرشحين من كل قارة، إلى جانب آلية توزيع العوائد المادية إضافة إلأى عدد من الأمور التطويرية لرة القدم والتي أحيلت إلى المجلس من قبل فيفا لتقديم المقترحات بخصوصها.
من جانبه أكد مسلي آل معمر أن انضمامه للمجلس جاء بناء على ما حققه الدوري السعودي في التصنيف الخاص بمنظمة الروابط لعالمية، حيث جاء ضمن أعلى 12 دوري في العالم متفوقا على دوريات أوروبية ولاتينية متقدمة، وهذا يعود في المقام الأول لما حظي به الدوري السعودي للمحترفين من دعم حكومي كبير هذا الموسم مما ساعد الأندية على استقطاب عدد كبير من اللاعبين الدوليين والذين اسهموا في رفع مستوى المنافسة.
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