محمد فضل يعلن إنشاء غرفة خاصة بالإحماء للمنتخبات في استاد القاهرة

زار محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا استاد القاهرة للوقوف على عمليات تطوير المنشآت في الصرح الذي يستقبل مباريات منتخب مصر وإفتتاح وختام البطولة.

وحرص فضل على زيارة كل أركان الملعب يوم الخميس والوقوف على كافة التفاصيل من أماكن دخول الجماهير والخدمات الصحية سواء المحيطة بالمدرجات أو في محيط الاستاد.

وقال فضل إن الأعمال تسير على قدم وساق، مفصحا "نتابع عملية تطوير الاستاد حتى يظهر في أبهى صورة".

وأكد فضل "عملية التطوير تسير بشكل جيد في كل التفاصيل، فعلى سبيل المثال قررنا إنشاء غرفة خاصة لإحماء المنتخبات داخلية لأول مرة في استاد القاهرة على غرار العديد من الملاعب العالمية".

وأتم "هدفنا أن نترك بنية رياضية رائعة للكرة المصرية تشرفنا في كأس الأمم ونستخدمها لسنوات بعد ذلك".

وتنطلق البطولة في الـ21 من يونيو بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ كأس أمم أفريقيا وتمتد حتى الـ19 من يوليو.