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نشرة أخبار منتصف الليل.. الرئيس يتفقد منطقة النخيل بمحور المشير

السبت 11/مايو/2019 - 12:00 ص
نشرة أخبار منتصف الليل.. الرئيس يتفقد منطقة النخيل بمحور المشير
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أحمد هيكل
 
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توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، الحكومة العراقية تسلح العشائر لمواجهة تنظيم داعش، والرئيس يتفقد متجر أمر بتسليمه لمواطن بمنطقة النخيل بمحور المشير

 

الرئيس يتفقد متجر أمر بتسليمه لمواطن بمنطقة النخيل بمحور المشير

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب صلاة الجمعة، بجولة تفقدية شملت منطقة النخيل بنهاية محور المشير والتي تم تطويرها من قبل الشركة الوطنية للطرق التي قامت بتوسعة حرم الطريق وإزالة المخلفات المتراكمة، وإقامة سلسلة مشروعات خدمية للمواطنين علي جوانب الطريق.

 

سرقة حشوة أثرية من منبر جامع المؤيد شيخ بالغورية

أصدرت وزارة الآثار، بيانا لها منذ قليل، تكشف فيه سرقة حشوة أثرية صغيرة من منبر جامع المؤيد شيخ بمنطقة الغورية.

 

الرئيس يتفقد منطقة النخيل بمحور المشير

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب صلاة الجمعة، بجولة تفقدية شملت منطقة النخيل بنهاية محور المشير والتي تم تطويرها من قبل الشركة الوطنية للطرق التي قامت بتوسعة حرم الطريق وإزالة المخلفات المتراكمة، وإقامة سلسلة مشروعات خدمية للمواطنين علي جوانب الطريق.

 

قرار أمريكي عاجل بشأن تحركات إيران في الشرق الأوسط

أفادت وكالة رويترز بأن وزير الدفاع الأمريكي بالإنابة باتريك شاناهان وافق على نشر جديد لصواريخ "باتريوت" في الشرق الأوسط بسبب قلق يتعلق بإيران.

 

الحكومة العراقية تسلح العشائر لمواجهة تنظيم داعش

قررت الحكومة العراقية، تسليح العشائر القريبة من الحدود مع سوريا لمواجهة أي هجمات محتملة ينفذها تنظيم داعش الإرهابي.

 

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