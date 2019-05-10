"مطلب بالقتل .. ودعوى قضائية".. ملخص الحلقة الخامسة لأهم مسلسلات رمضان

يتبارى نجوم مصر والوطن العربي، للفوز بأذهان وعيون المشاهدين وتحقيق أعلى نسب مشاهدة، يخوض السباق هذا العام نحو27 مسلسلا، تستعرض" الفجر" الحلقة الخامسة لأهم المسلسلات درامية.

ولد الغلابة

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "ولد الغلابة" للنجم أحمد السقا، والتي تعرض علي شاشة "mbc مصر" مطالبة ‘‘فرح‘‘ مي عمر لـ ‘‘عيسى‘‘ أحمد السقا بقتل زوجها عزت‘‘هادي الجيار و‘‘ضاحي‘‘ محمد ممدوح والتخلص منهما للحصول علي السيديهات الموجودة معهما والتي تتضمن تصويره خلال عملية تهريب المخدرات لكسره وضمان استمراره في العمل معهما.

وكشفت الحلقة ذهاب شقيقة عيسى ‘‘قمر‘‘لضاحي لتخبره بمعرفة صفية أختها بعلاقة الحب التي تجمعهما وطلبت منه أن يتزوجها وأثناء حديثها معه فوجئت بعيسى شقيقها اتي الي ضاحي فهربت سريعا قبل ان يراها.

ولد الغلابة‘‘ بطولة المسلسل: أحمد السقا، ومحمد ممدوح ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي وآخرون، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، والمنتج صادق الصبّاح.

الزوجة 18

بدأت الخامسة من مسلسل «الزوجة 18»، بذهاب «هايدي» إلى «جميل» صديق زوجها وطلبت منه أن يجعل «حمزة» يمضي على أحد الورقات من دون أن يشعر، مقابل أن تعطيه ما يريد من الأموال، بينما يجلس «حمزة» في السرير مريضًا بسبب الليلة التي قضاها في المياه، ومعه «ريم» أخته التي تؤدي دورها الفنانة الشابة ملك بدوي، و«جيهان» التي تخبره بأنها تضع عينيها على زوجتين جديدتين واحدة من الأردن والآخرى من الكويت.

وقرر «حمزة» أن ينتقم من «فريدة» ويطلب من محاميه أن يرفع قضية عليها، ويخبر محامي «فريدة» أن موقفها صعب في القضية فتطلب منه أن يرفع قضية على «حمزة» الذي تتعامل شركته معهم ولكنها متأخرة في سداد مستحقاتهم، بينما يذهب «جميل» إلى «حمزة» ليخبره بما طلبت منه «هايدي»، في نفس الوقت تذهب «أسما» لـ«شهيرة» وتوجه لها دعوة لافتتاح الكافيه الجديد الخاص بها، وبأن «حمزة» طلق «لميتا» و«ذهب».

ويواجه «حمزة» العديد من المشاكل في شركته والتي يتوقف حلها على تسوية خلافاته مع «فريدة»، فيقرر الذهاب إليها ويهددها بأن تتراجع عما تفعله، وبعد ذلك تأتي «أسما» إلى حمزة لتخبره بأن «هايدي» ذهبت إليها وقالت لها أن تفضحه في برنامجها ووعدتها بأن تجعلها تقدم برنامج جديد.

«الزوجة 18» تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يتورط رجل أعمال شاب في مشاكل كثيرة بسبب تعدد زيجاته، وهو من بطولة (حسن الرداد، وهيدي كرم، وسلوى خطاب، وناهد السباعي، وشيماء سيف، ومحمود البزاوي، ومحمود الليثي، وآية سماحة، وكوكي مجدي، وإيناس كامل)، ومن تأليف محمد أبو السعد وخالد أبو بكر ووليد أبو المجد، وإخراج مصطفى فكري.

كلبش 3

بدأت الحلقة الخامسة من مسلسل "كلبش 3"، باستعانة سليم باللواء جلال خطاب ليساعده في المهمة التي طلبها منه "أكرم صفوان" هشام سليم، وهي جمع معلومات عن رجل أعمال يدعى "محمود علوان".

يجلس "سليم" مع اللواء جلال خطاب "أحمد عبدالعزيز" ليضعوا خطة لرجل الأعمال "محمود علوان" ناصر سيف، ويؤكد "جلال" أن علوان ليس شخصية سهلة ويجب الحذر منه، ويذكر "عوني" أشرف مصيلحى للواء "جلال" أن "محمود علوان " ناصر سيف كان رجلًا بسيطًا في بدايته، وفجأة أصبح رجل أعمال.

يذهب "محمود علوان" ناصر سيف لـ"سليم" ليطلب منه شركة حراسة كاملة لتأمن ابنته، داخل البيت وخارجه، بعد أن أصبحت مدمنة، ويشكك اللواء "جلال خطاب" في وطنية "محمود علوان". ومن خلال تحليل "ريم" يسرا اللوزي لشخصية "محمود علوان" تؤكد أنه كذب في كثير من المعلومات التي قالها، وأن ملامحه ونظرات عيونه كانت تحمل توترًا.

يطلب "أكرم صفوان" من "سليم" أن يدخل منزل "محمود علوان"، ويقبل "سليم" مقابل أن يوفر "صفوان" علاج نجله المريض، ويتحدث "سليم" لنجله وهو نائم، ويعده أنه يفعل كل هذا من أجله، وأن حقه لن يضيع.

حدوتة مرة

بدأت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل حدوتة مرة ، بوقوف مرة "غادة عبد الرازق" في كمين شرطة في أحد شوارع الاسكندرية وكان برفقتها السائق سلطان "أحمد صفوت" الذي يلازمها لشراء ملابس جديدة.

ويلقى القبض على مُرّة وسلطان بسبب الاشتباه فيه بأنه قاتل لشاب فيما تظن مرة للحظات أن الشرطة تبحث عنها بسبب قتلها لزوجها شحاتة "محمد شاهين" ثم يتم الإفراج عن سلطان بعد ثبوت براءته.

ويظهر هادي خفاجة في دور ابن عم سلطان الذي يطالب منه التنازل عن جزء من الأرض التي ورثها عن والده.