تعرف على أبرز أحداث الحلقة الخامسة من "دفعة القاهرة"

شهدت الحلقة الخامسة من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة" سوء الحالة النفسية ل"فهد" بعدما قامت البنات بمقلب فيه، وتركنه بلا ثياب، ما عرضه للإذلال، حيث خرج في الحرم الجامعي دون بذلته، رافضًا مساعدة أي أحد له.

وشعرت "نزهة" بالاستياء بعدما وافقت على مقلب صديقاتها في "فهد"، خصوصًا وأنها وجدت مكتوب في ثيابه، يعتذر فيه عمل بدر منه سابقًا، كما دخل "ناصر" السجن بعدما تعدى على مخرج فيلم "زيزينيا" بالسب، وتعرضت "إقبال" لموقف مخرج بعدما اعتقدت أن جارها الضابط أرسل لها مكتوب غرامي ليتضح أنها قائمة مشتريات بحاجة لها.

وانتهت الحلقة على مفاجأة "دلال" ل"لطيفة" زوجة "يوسف"، بعدما زاروها في المنزل، رغم تحذير "يوسف" لها بالبعد عنها.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.