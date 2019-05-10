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مليشيا الحوثي توافق على الانسحاب من 3 موانيء

الجمعة 10/مايو/2019 - 10:07 م
مليشيا الحوثي توافق على الانسحاب من 3 موانيء
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وكالات
 
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وافقت ميليشيا الحوثي الإرهابية، مساء اليوم، على الانسحاب من جانب واحد من ثلاثة موانئ رئيسية في الفترة من 11 إلى 14 مايو لتمهيد الطريق أمام اطلاع الأمم المتحدة، بمهمة إدارة الموانئ وفقاً لاتفاق سلام برعاية المنظمة، حسبما قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة.

وذكرت لجنة تنسيق إعادة الانتشار في بيان، أن من المهم أن تلي الخطة "الإجراءات الدائمة الملزمة التي تتسم بالشفافية من جانب الطرفين للوفاء الكامل بما عليهما من التزامات".
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