ناصر ماهر يشارك في مران الأهلي

شارك ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة مساء اليوم، الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

وتواجد اللاعب، اليوم، في التدريبات الجماعية للفريق بعد أن أكتفى، أمس الخميس، بخوض تدريبات تأهيلية في الجيم علي هامش مران الفريق الجماعي، بسبب إصابته بكدمة في وجه القدم قبل أن يتماثل للشفاء منها ويُشارك في المران الجماعي.

ويختتم الأهلي حاليا استعدادته لمواجهة سموحة المقرر لها العاشرة مساء غدٍ، السبت، على ملعب بتروسبورت في الجولة 32 من منافسات الدوري الممتاز.