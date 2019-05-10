تغلب النمساوي دومينيك ثيم على السويسري روجيه فيدرر اليوم الجمعة، ليتأهل للدور قبل النهائي ببطولة مدريد المفتوحة للتنس، حيث يواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش.



وتغلب ثيم، المصنف الخامس على العالم، على فيدرر 6 / 3 و6 / 7 (11 / 13) و4 / 6 في ساعتين و11 دقيقة.



ويلتقي ثيم في الدور قبل النهائي مع ديوكوفيتش، الذي صعد لهذا الدور بعدما انسحب منافسه في دور الثمانية مارين سيليتش بسبب فيروس في المعدة.



وفي وقت لاحق من اليوم سيلتقي ألكسندر زفيريف مع ستيفانوس تسيتسيباس، ورافائيل نادال مع ستان فافرينكا في بقية مباريات دور الثمانية.



وفي وقت سابق من اليوم، تأهلت سيمونا هاليب للمباراة النهائي في منافسات السيدات، بعدما تغلب على بليندا بينسيتش 6 / 2 و6 / 7 (2 / 7) و6 / صفر.



وتنتظر هاليب الفائزة من مباراة الدور قبل النهائي الأخرى التي تجمع بين سلواني ستيفنز وكيكي بيرتنز، في وقت لاحق من اليوم.