قرار مفاجئ من لاسارتي بشأن حراس الأهلي

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي ثقته التامة فى حراسه الثلاث شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلى لطفي نافيًا تمامًا ما تردد حول رغبة احدهم فى الرحيل او حتي التعاقد مع اى حارس جديد.

وأضاف الجهاز الفني أن الأهلي يمتلك أفضل 3 حراس فى الدوري وأن ما تردد حول التفكير فى التعاقد مع حارس جديد أو رحيل أحد الحراس الثلاث عارٍ تمامًا من الصحة، مشددًا على أن الأمور تسير بشكل أكثر من رائع فى حراسة مرمي الفريق خاصة فى ظل الثقة الشديدة التى يلقاها الحراس الثلاث من قبل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.

وأوضح الجهاز الفني أنه ليس من المنطقي الحديث عن الرغبة فى التعاقد مع حارس جديد فى ظل إمتلاك الفريق محمد الشناوي حارس مصر فى كأس العالم الاخير فى روسيا والذى يسير بشكل أكثر من رائع فى الفترة الماضية وكذلك الحارس الدولي صاحب الخبرات الكبيرة شريف إكرامي الذى تواجد مع المنتخبات الوطنية فى مختلف أعمارها السنية كما تواجد أيضا فى كتيبة الفراعنة التى شاركت فى مونديال روسيا الأخير بالإضافة الى على لطفي حارس المنتخبات الوطنية والذى سبق له حماية عرين المنتخب الوطني للشباب فى كاس العالم 2009.

وأشار الجهاز الفني إلى أن مركز حراسة المرمى يقدم أفضل مستوياته في ظل الروح العالية التي يتمتع بها الثلاثي ومع حرص الجميع على دعم بعضهم البعض لتحقيق الاهداف المنشودة بحصد البطولات.