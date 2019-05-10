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في الحلقة الخامسة من"زلزال".. محمد رمضان يطلق مصطلح شبابي جديد!

الجمعة 10/مايو/2019 - 09:48 م
في الحلقة الخامسة منزلزال.. محمد رمضان يطلق مصطلح شبابي جديد!
محمد رمضان
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سارة إبراهيم
 
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انتهت منذ قليل، الحلقة الخامسة من مسلسل "زلزال" عبر قناة mbc الفضائية، حيث يستأجر "زلزال" محمد رمضان، مع 7 من أصدقائه شقة من "أم سمير"، ويضطر للكذب عليها بأنهم 3 أشخاص فقط داخل الشقة.

 

يكتشف نجلها "سمير" أمرهم، بزيارته المفاجأة أثناء تناولهم الغداء، ويدعو زلزال "سمير" لمشاركتهم الطعام، قائلاً: "ده فول بالطماطم ولو قعدت كلت هيبقى فول بالبيض"، وهو مصطلح شبابي جديد لم يعرف في فترة التسعينات التي تدور بها الأحداث.

 

"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج تامر مرسي وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، هنادي مهنى، حسام داغر، سلوى عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم، يوسف عثمان وآخرون.

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