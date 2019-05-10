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افتتاح مونديال الأحلام بمرصفا بحضور نخبة من الشخصيات العامة (صور)

الجمعة 10/مايو/2019 - 09:45 م
افتتاح مونديال الأحلام بمرصفا بحضور نخبة من الشخصيات العامة (صور)
بطولة مرصفا
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الفجر الرياضي
 
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افتتحت اللجنة المنظمة لمونديال مرصفا البطولة أول أمس في حضور نخبة من الشخصيات العامة .

 

وحضر الافتتاح كلا من كابتن عماد درباله محلل أون سبورت وكابتن هاني لبيب وباسم عبد الستار المديرين الفنيين لنادي بنها السابقين  وكابتن محمد عابدين مدير فني نادي بطا، ونخبة من نجوم الرياضة بالقليوبية، حيث افتتح المونديال بمبارة المغاربة والشموت والتي انهت بتعادل الفريقين 1-1.

 

وأدار اللقاء كابتن ياسر سلام، كما قام عمرو مسلم وطاهر مصطفي وعلي المغربي وعلي محمد علي بالتعليق علي المباراة.

افتتاح مونديال الأحلام بمرصفا بحضور نخبة من الشخصيات العامة (صور)
افتتاح مونديال الأحلام بمرصفا بحضور نخبة من الشخصيات العامة (صور)
افتتاح مونديال الأحلام بمرصفا بحضور نخبة من الشخصيات العامة (صور)
افتتاح مونديال الأحلام بمرصفا بحضور نخبة من الشخصيات العامة (صور)
افتتاح مونديال الأحلام بمرصفا بحضور نخبة من الشخصيات العامة (صور)
افتتاح مونديال الأحلام بمرصفا بحضور نخبة من الشخصيات العامة (صور)
افتتاح مونديال الأحلام بمرصفا بحضور نخبة من الشخصيات العامة (صور)
افتتاح مونديال الأحلام بمرصفا بحضور نخبة من الشخصيات العامة (صور)
افتتاح مونديال الأحلام بمرصفا بحضور نخبة من الشخصيات العامة (صور)
افتتاح مونديال الأحلام بمرصفا بحضور نخبة من الشخصيات العامة (صور)
افتتاح مونديال الأحلام بمرصفا بحضور نخبة من الشخصيات العامة (صور)
افتتاح مونديال الأحلام بمرصفا بحضور نخبة من الشخصيات العامة (صور)
افتتاح مونديال الأحلام بمرصفا بحضور نخبة من الشخصيات العامة (صور)
افتتاح مونديال الأحلام بمرصفا بحضور نخبة من الشخصيات العامة (صور)
افتتاح مونديال الأحلام بمرصفا بحضور نخبة من الشخصيات العامة (صور)
افتتاح مونديال الأحلام بمرصفا بحضور نخبة من الشخصيات العامة (صور)
افتتاح مونديال الأحلام بمرصفا بحضور نخبة من الشخصيات العامة (صور)
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