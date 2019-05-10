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في ٥ أيام.. "الزفة ٣" يحصد ملايين المشاهدات على اليوتيوب والفيسبوك (صور)

الجمعة 10/مايو/2019 - 09:45 م
في ٥ أيام.. الزفة ٣ يحصد ملايين المشاهدات على اليوتيوب والفيسبوك (صور)
الزفة ٣
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شيماء عطية
 
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استطاع الجزء الثالث من برنامج المقالب "الزفة" تحقيق نسب مشاهدات عالية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومواقع السوشيال ميديا.

 

وعلى الرغم من مرور خمس أيام فقط على انطلاق شهر رمضان الذي تزامنه معه عرض البرنامج، حققت الحلقات الخمس الأولى ملايين المشاهدات، وتقترب الحلقة الواحدة، والتي لا تتعدى مدتها ٢٠ دقيقة من تحقيق مليون مشاهدة سواء على صفحات قناة النهار الرسمية على الفيسبوك أو يوتيوب.

 

"الزفة٣" يعرض يوميًا عبر شاشة النهار، ويقدمه عبدالرحمن مالك، ويخرجه محمد عادل.

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