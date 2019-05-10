بعد عرض الحلقة الخامسة.."الواد سيد الشحات" ترند عبر "تويتر" (صورة)

تصدر هاشتاج مسلسل "الواد سيد الشحات" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء الهاشتاج في المركز الخامس ضمن أكثر الهاشتاجات شيوعًا بين رواد الموقع، وذلك بعد عرض الحلقة الخامسة من المسلسل الذي يُعرض حصريًا على DMC.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).