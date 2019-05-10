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بعد عرض الحلقة الخامسة.."الواد سيد الشحات" ترند عبر "تويتر" (صورة)

الجمعة 10/مايو/2019 - 09:41 م
بعد عرض الحلقة الخامسة..الواد سيد الشحات ترند عبر تويتر (صورة)
الواد سيد الشحات
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شيماء عطية
 
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تصدر هاشتاج مسلسل "الواد سيد الشحات" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء الهاشتاج في المركز الخامس ضمن أكثر الهاشتاجات شيوعًا بين رواد الموقع، وذلك بعد عرض الحلقة الخامسة من المسلسل الذي يُعرض حصريًا على DMC.

 

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).

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