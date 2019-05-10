غدا.. وزير النقل يتفقد عددا من المشروعات في أسوان

يزور غدا السبت، المهندس كامل الوزير، وزير النقل، محافظة أسوان ليتفقد خلالها مواقع تنفيذ مشروعات محاور وكباري دراو وكلابشة والكوبري البديل لخزان أسوان.

وسيرافق الوزير في جولته، اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، وعدد من قيادات الوزارة.