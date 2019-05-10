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الحلقة الخامسة.. أول مواجهة بين حلا شيحة وهنادي مهنى في "زلزال"

الجمعة 10/مايو/2019 - 09:40 م
الحلقة الخامسة.. أول مواجهة بين حلا شيحة وهنادي مهنى في زلزال
رمضان وحلا شيحة وهنادي
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سارة إبراهيم
 
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تضمنت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "زلزال"، أول مواجهة بين "صافيا" حلا شيحة، و"أمل" "هنادي مهنى، أثناء وجود الأخيرة مع "زلزال" محمد رمضان، وملاحقة الأولى لهما، بعد وقوعها في حبه.

 

وشهدت الحلقة انتقال "زلزال" مع 7 من أصدقائه إلى شقة بمنطقة "الوراق" وهي المنطقة التي تعمل "صافيا" بها داخل موقف سيارات، وتذهب "أمل" له بدون علم والدها "خليل السواح" ماجد المصري، لإنقاذها من الزواج رغماً عنها.

 

"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج تامر مرسي وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، هنادي مهنى، حسام داغر، سلوى عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم، يوسف عثمان وآخرون.

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