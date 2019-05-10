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هروب ياسمين عبدالعزيز من السجن ومفاجأة اكتشفها أحمد العوضي في "لآخر نفس"!

الجمعة 10/مايو/2019 - 09:37 م
هروب ياسمين عبدالعزيز من السجن ومفاجأة اكتشفها أحمد العوضي في لآخر نفس!
ياسمين عبدالعزيز
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يارا أحمد
 
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شهدت خلال أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "لأخر نفس" تصاعد كبير في الأحداث حيث هربت سلمي "ياسمين عبد العزيز" من السجن لتذهب لسليم "أحمد صلاح السعدني" ليساعدها وثم تقابل محمد عز "ياسر" وصديقه لمساعدتها وذهبت للفيلا التي تواجد بها ابنائها ولكن فشلت في الحصول عليهم لان العصابة نقلتهم وهددوها بقتلهم.

 

وتوالت الأحداث بمفاجأة عدم وجود اسم حازم "فتحي عبد الوهاب" في سجل الوفيات عند سؤال احمد العوضي عليه في السجل، ويحاول الوصول لسلمي "ياسمين عبد العزيز" ليحاول مساعدتها.

 

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.

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