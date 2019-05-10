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محمد رمضان يهدد ماجد المصري بسبب أرض والده في "زلزال"

الجمعة 10/مايو/2019 - 09:36 م
محمد رمضان يهدد ماجد المصري بسبب أرض والده في زلزال
محمد رمضان وماجد المصري
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سارة إبراهيم
 
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تضمنت أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل "زلزال"، مواجهة "زلزال" محمد رمضان لسارق أرض والده "خليل السواح" ماجد المصري، بعد وفاة والده "حربي" بعد تسديد القسط الأخير من ثمن الأرض التي اشتراها من "السواح"، دون تسجيل نهائي في الشهر العقاري.

 

يقوم "زلزال" بتهديد "خليل السواح" بعدما ينكر الأخير حصوله على ثمن الأرض، وادعاء أن ما دفعه "حربي" هو مبلغ لا يتعدى 20 ألف جنيه وليس 100 ألف جنيه ثمن 300 متر من الأرض في "العياط"، فيغضب "زلزال" ويقوم بتحطيم لافتة "السواح" فيضربه رجاله.

 

"زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج تامر مرسي وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، هنادي مهنى، حسام داغر، سلوى عثمان، حنان سليمان، لمياء كرم، يوسف عثمان وآخرون.

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