ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جهود لضبط عاطلين سرقا "توك توك" بالإكراه في حدائق القبة

الجمعة 10/مايو/2019 - 09:34 م
جهود لضبط عاطلين سرقا توك توك بالإكراه في حدائق القبة
أرشيفية
Advertisements
طباعة
داليا عادل
 
Advertisements
تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للقبض على عاطلين سرقا توك توك بالإكراه من قائده بمنطقة حدائق القبة.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من أحد السيدات بقيام مجهولين بسرقة التوك توك الخاص بنجلها الطفل بعد التعدى عليه، وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين وتم تحديدهما، وجارٍ القبض عليهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
0
x
22:00
0
النجوم
الاتحاد السكندري
0
x
22:00
0
إنبي
الجونة
0
x
22:00
0
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
0
x
22:00
0
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
0
x
22:00
0
حرس الحدود