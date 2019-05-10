جهود لضبط عاطلين سرقا "توك توك" بالإكراه في حدائق القبة
الجمعة 10/مايو/2019 - 09:34 م
داليا عادل
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تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة من جهودها للقبض على عاطلين سرقا توك توك بالإكراه من قائده بمنطقة حدائق القبة.
تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من أحد السيدات بقيام مجهولين بسرقة التوك توك الخاص بنجلها الطفل بعد التعدى عليه، وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين وتم تحديدهما، وجارٍ القبض عليهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
تلقى قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من أحد السيدات بقيام مجهولين بسرقة التوك توك الخاص بنجلها الطفل بعد التعدى عليه، وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين وتم تحديدهما، وجارٍ القبض عليهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.
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