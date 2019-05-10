أستاذ بقصر العيني يضع روشتة لعلاج الصداع.. ويؤكد: "الأدوية خطر"
الجمعة 10/مايو/2019 - 09:38 م
أمنية فوزي
Advertisements
Advertisements
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن صداع الصيام يصيب المدخنين في المقام الأول، موضحًا أنه ليس سببًا للإفطار.
وأشار "موافي"، خلال برنامج "رب زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، إلى أن صداع الصائمين ليس نوعًا من أنواع نقص الجلوكوز، متابعًا: "مافيش حاجة اسمها صائم سكره نزل طالما الكبد سليم".
وأوضح أن صداع الصيام يأتي نتيجة لعدم الاعتياد على الصيام، وبعدها يعتاد الإنسان عليه، أو بسبب التدخين.
وأضاف "موافي"، أن أكثر أنواع الصداع انتشارًا هو "الصداع النفسي"، لافتًا إلى أن استخدام الأدوية المزيلة للصداع خطر، موضحًا أن إيمان القلب يزيل التوتر المسبب للصداع، وأن الاعتكاف ساعة ونصف بين المغرب والعشاء يعالج الصداع.
وأشار "موافي"، خلال برنامج "رب زدني علمًا"، المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الجمعة، إلى أن صداع الصائمين ليس نوعًا من أنواع نقص الجلوكوز، متابعًا: "مافيش حاجة اسمها صائم سكره نزل طالما الكبد سليم".
وأوضح أن صداع الصيام يأتي نتيجة لعدم الاعتياد على الصيام، وبعدها يعتاد الإنسان عليه، أو بسبب التدخين.
وأضاف "موافي"، أن أكثر أنواع الصداع انتشارًا هو "الصداع النفسي"، لافتًا إلى أن استخدام الأدوية المزيلة للصداع خطر، موضحًا أن إيمان القلب يزيل التوتر المسبب للصداع، وأن الاعتكاف ساعة ونصف بين المغرب والعشاء يعالج الصداع.
Advertisements
المزيد عن: علاج الصداع صداع الصوم صداع حسام موافي توك شو اخبار مصر
- "صداع العين".. الأسباب وطرق العلاج!
- الصداع التوتري.. الأسباب وطريقة العلاج
- حسام موافي: "الموت له مذاق زي الأكل"
- موافي: "معظم مرضى السكر عندهم ضغط والعلاقة بينهما لا يعلمها إلا الله"
- أستاذ بقصر العيني: حجر الشيشة الواحد يعادل 80 سيجارة (فيديو)
- حسام موافي يحذر من استخدام منتجات الإقلاع عن التدخين: "تؤدي للوفاة"
- حسام موافي: الأذكياء أكثر عرضة للصداع النصفي