مسلسلات رمضان.. مفاجآت في نسب المشاهدة مع اليوم الخامس

شهد أحدث استطلاع لنسب المشاهدة لمسلسلات الشهر الكريم العديد من المفاجآت مع اليوم الخامس لعرضها، حيث تنافس على صدارة الترتيب كل من دينا الشربيني بمسلسلها "زي الشمس" مع الفنان أحمد السقا بمسلسل "ولد الغلابة"، فيما ابتعدت أعمال النجوم الكبار عن الصدارة مثل مسلسل زلزال للنجم محمد رمضان وكلبش للفنان أمير كرارة وقمر هادي لهاني سلامة.

في حين حافظ على التواجد في دائرة المنافسة كل من عمرو سعد بمسلسل بركة، والنجم ياسر جلال بمسلسل لمس أكتاف، وظهر بقوة في المنافسة مسلسل قابيل للنجم محمد ممدوح، ونافس من بعيد مسلسل حكايتي للنجمة ياسمين صبري.

في حين غابت الأعمال الكوميدية عن الصدارة العامة ... إلا أن علي ربيع تفوق بمسلسله فكرة بمليون جنيه على باقي الأعمال الكوميدية مثل سوبر ميرو لإيمي سمير غانم، ومسلسل بدل الحدوتة لشقيقتها دنيا، وطلقة حظ للمتألق مصطفى خاطر.

البعض أرجع سبب غياب الكبار عن المنافسة لصعوبة المتابعة على اليوتيوب بعد منع معظم المسلسلات من طرحها عليه لأغراض إنتاجية، في حين وصف البعض الآخر تعدد النمط في المسلسلات وضعف الأفكار وعدم وجود مسلسل تاريخي واحد بإنتاج ضخم، من العوامل المؤثرة في عزوف الجماهير عن متابعة معظم الأعمال الدرامية بشكلها التقليدي في رمضان، والتي وصفها البعض بأنها مستنسخة تقريبا من بعضها وبنفس المشاهد.