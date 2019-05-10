أمن القاهرة وشرطة السياحة تكثفان جهودهما لكشف سرقة حشوة أثرية بالغورية

تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع مباحث شرطة السياحة والآثار، من جهودهم لكشف غموض واقعة سرقة حشوة أثرية صغيرة من منبر جامع المؤيد شيخ بمنطقة الغورية.

تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغا من المسؤولين عن آثار درب سعادة مفادة أنة أثناء مرورهم لتفقد المسجد وملحقاته اكتشفت اختفاء حشوة صغيرة من المنبر يبلغ حجمها حوالي 5x5 سم وهي خماسية الأبعاد ومصنوعة من الخشب المطعم بالعاج، من منبر جامع المؤيد شيخ الواقع بمنطقة الغورية بحي الأزهر، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.