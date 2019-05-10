إغلاق 15 منشأة طبية مخالفة ببني سويف
الجمعة 10/مايو/2019 - 09:26 م
احمد فتحى الدسوقي
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أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، عن إغلاق 15 منشأة طبية مخالفة «11 عيادة خاصة و4 معامل تحاليل طبية» بمركزي ناصر وببا، لتشغيلها بدون الحصول على التراخيص وعدم مطابقتها للإشتراطات اللأزمة.
وأكدت مديرية الصحة، فى بيان لها، أنه إستمرارًا لحملات ضبط المنظومة الطبية ضمن خطة الدكتورة هاله زايد، وزير الصحة والمستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، كّلف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة، الدكتور احمد بغدادي، مدير الطب العلاجي، بتشكيل لجنة من العلاج الحر، برئاسة الدكتور محمد عبد القادر، مدير إدارة العلاج الحر، لتنفيذ قرارات غلق، صادرة بشأن 15 منشأة طبية مخالفة، ونفذت اللجنة قرارات الغلق الصادرة بشأنهم.
من جانبه شّدد محافظ بني سويف على استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة سواء مستشفيات حكومية أو خاصة أو صيدليات أو مراكز طبية وعلاجية وغيرها، لضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية بالشكل المطلوب، واستمرار حملات التفتيش على الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين، لضبط السلع غير الصالحة، ومتابعة التزام المحال بقوانين الصحة.
وأكدت مديرية الصحة، فى بيان لها، أنه إستمرارًا لحملات ضبط المنظومة الطبية ضمن خطة الدكتورة هاله زايد، وزير الصحة والمستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، كّلف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل الوزارة، الدكتور احمد بغدادي، مدير الطب العلاجي، بتشكيل لجنة من العلاج الحر، برئاسة الدكتور محمد عبد القادر، مدير إدارة العلاج الحر، لتنفيذ قرارات غلق، صادرة بشأن 15 منشأة طبية مخالفة، ونفذت اللجنة قرارات الغلق الصادرة بشأنهم.
من جانبه شّدد محافظ بني سويف على استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة سواء مستشفيات حكومية أو خاصة أو صيدليات أو مراكز طبية وعلاجية وغيرها، لضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية بالشكل المطلوب، واستمرار حملات التفتيش على الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين، لضبط السلع غير الصالحة، ومتابعة التزام المحال بقوانين الصحة.
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