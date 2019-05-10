مجلس مدينة الأقصر يستعين بـ"فيس بوك" لمحاربة الباعة الجائلين





استعان مجلس مدينة الأقصر، بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لمحاربة الباعة الجائلين بالمدينة، محذرة المواطنين بعدم التعامل معهم، والتوجه للأسواق المعتمدة لقضاء حوائجهم.





ونشرت رئاسة الأقصر، بيانًا على صفحتها الرسمية، قالت من خلاله: "السادة أهالي الأقصر الكرام نود أن نلفت نظر سيادتكم بأنه تم فتح السوق الحضري للمواطنين وفرشه بالخضر والفاكهة وبأسعار تنافسية وأن السوق الحضري وسوق الخضار بشرق السكة وسوق الثلاثاء بشارع ال25 هم الأسواق المعتمدة صحيا وأمنيا وأن شرائك من الباعة الشاغلين للشوارع يعرضك للخطر ولا يحفظ لك حقوقك ويعتبر مشاركة في كل ما يترتب على هذا الإشغال من مخالفات".





وأضافت: "كما نحب أن نوضح أن نسبة الذين تعاقدوا على منافذ بيع بالسوق الحضري من الباعة الجائلين فقط 10% من اجمالي الباعة المتواجدين بالشوارع والذين تم حصرهم وذلك بعد منحهم الفرصة الزمنية الكافية للحضور والتعاقد مما يسمح لنا بإبرام التعاقد مع الأسماء الموجودة بالكشوف الاحتياطية دون الرجوع لمن ورد اسمه بالحصر ولم يتعاقد وأن القيمة الإيجارية لم تتغير بواقع 400 جنيه للمنافذ الأمامية و250 للمنافذ الخلفية وشهر كامل مجانا عند التعاقد".





وتابعت: "لذا نحذر كل من يتجرأ على هيبة الدولة بشغل الشوارع الرئيسية أو الجانبية بمدينة الأقصر وأن شوارعها فقط للسيارات والمارة وأنه لا مجال ولا تهاون تجاه أي مخالفة ولا يلوم كل مخالف إلا نفسه وعلى السادة المواطنين التوجه للأسواق المعتمدة للتسوق تشجيعا للباعة الملتزمين وحرصا على خلو مدينتنا من المخالفات".



