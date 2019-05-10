محمد عدوية يُحيى سهرة رمضانية في التجمع الخامس (صور)

أحيا النجم محمد عدوية، حفلا غنائيا ضمن سهرات رمضان فى أحدى الخيم بمنطقة التجمع الخامس وقدم عدد من أغانيه من ضمنها: "مش فارقة معايا ودى اللى خدتنى منى وسيبى روحك والمولد وحكاية روح وياست البنات"، وحضر بصحبة مدير أعماله ياسر حسانين.

محمد عدوية انتهى مؤخرًا من تصوير كليبين من ضمنها هيد ألبومه الأخير "سكوت خلاص" وأغنية "حبيبى فين ماتكون"، إحداهما فى مصر والأخرى فى إسبانيا، ومن المقرر طرحهما خلال الفترة المقبلة على عدد من القنوات الفضائية ويقدمهما عدوية بشكل مختلف عليه تماما ويفاجئ بهما جمهوره.

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، والذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر وغيرهم .