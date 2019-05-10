ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إبراهيم عيسى يكشف معنى جملة "ده شغل عنتريات" وعلاقتها بعنتر بن شداد

الجمعة 10/مايو/2019 - 08:28 م
إبراهيم عيسى يكشف معنى جملة ده شغل عنتريات وعلاقتها بعنتر بن شداد
إبراهيم عيسى
Advertisements
طباعة
أمنية فوزي
 
Advertisements
كشف الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، عن معنى جملة "ده شغل عنتريات"، وعلاقتها بـ عنتر بن شداد، قائلًا: "الجملة تعني تهكم من موقف ما يقولها؛ أي أنه يفعل ما لا يقوله، أي هجاص وفنجري فم".

وأضاف "عيسى"، خلال برنامجه "صحصح وصحح"، المذاع على "نجوم إف إم" مساء اليوم الجمعة، أن هذه الجملة إهانة شديدة لعنترة بن شداد، متابعًا: "عنترة بن شداد كان شاعرًا عظيمًا من بني عبس، ولم يكن فنجريًا ولا هجاصًا ولا مياسًا".

وأشار إلى أن عنترة كان فارسًا وقائدًا بارعًا وشجاعًا، وثبت قوته وأثبت جدارته في الحروب.
Advertisements
المزيد عن: مصر عنتر بن شداد توك شو اخبار مصر إبراهيم عيسى
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
مصر المقاصة
-
x
22:00
-
النجوم
الاتحاد السكندري
-
x
22:00
-
إنبي
الجونة
-
x
22:00
-
المقاولون العرب
الانتاج الحربي
-
x
22:00
-
الإسماعيلي
المصري البورسعيدي
-
x
22:00
-
حرس الحدود