إبراهيم عيسى يكشف معنى جملة "ده شغل عنتريات" وعلاقتها بعنتر بن شداد
الجمعة 10/مايو/2019 - 08:28 م
أمنية فوزي
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كشف الإعلامي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، عن معنى جملة "ده شغل عنتريات"، وعلاقتها بـ عنتر بن شداد، قائلًا: "الجملة تعني تهكم من موقف ما يقولها؛ أي أنه يفعل ما لا يقوله، أي هجاص وفنجري فم".
وأضاف "عيسى"، خلال برنامجه "صحصح وصحح"، المذاع على "نجوم إف إم" مساء اليوم الجمعة، أن هذه الجملة إهانة شديدة لعنترة بن شداد، متابعًا: "عنترة بن شداد كان شاعرًا عظيمًا من بني عبس، ولم يكن فنجريًا ولا هجاصًا ولا مياسًا".
وأشار إلى أن عنترة كان فارسًا وقائدًا بارعًا وشجاعًا، وثبت قوته وأثبت جدارته في الحروب.
وأضاف "عيسى"، خلال برنامجه "صحصح وصحح"، المذاع على "نجوم إف إم" مساء اليوم الجمعة، أن هذه الجملة إهانة شديدة لعنترة بن شداد، متابعًا: "عنترة بن شداد كان شاعرًا عظيمًا من بني عبس، ولم يكن فنجريًا ولا هجاصًا ولا مياسًا".
وأشار إلى أن عنترة كان فارسًا وقائدًا بارعًا وشجاعًا، وثبت قوته وأثبت جدارته في الحروب.
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