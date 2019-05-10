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عمرو عاكف أول مونتير مصري يترشح لجائزة Golden Trailer Awards في هوليوود

الجمعة 10/مايو/2019 - 08:16 م
عمرو عاكف أول مونتير مصري يترشح لجائزة Golden Trailer Awards في هوليوود
عمرو عاكف
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أحمد رمضان متولي
 
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ترشح المونتير المصري عمرو عاكف لجائزة أفضل تريلر وذلك عن التريلر والتيزرز الخاص بفيلم ١٢٢ والذي قام بعمل الجوافيك والمونتاج الخاص به وحقق إيرادات كبيرة في دور العرض المصرية.

 

ويأتي ترشح عمرو عاكف ليكون المصري الاول الذي يترشح لهذه الجائزة والذي يتنافس عليها افضل التريلرز في العالم وتقام في هوليود بامريكا وسيتم توزيع الجوائز يوم ٢٩ مايو الجاري.

 

وقال عمرو عاكف: "الحمد لله تيزر فيلم 122 يترشح لاهم جائزة تخص التريلرز والتيزرز في العالم جولدن تريلر اوورد Golden Trailer Awards في هوليوود امريكا وبمنافسة مع اهم الافلام العالمية في انجاز منفرد للسينما المصرية والعربية".

 

واضاف :"وبذلك اصبح اول مصري رسميا يرشح لهذه الجائزة العالمية الحمد لله".

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