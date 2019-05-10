"الآثار": سرقة حشوة أثرية من منبر جامع المؤيد شيخ بالغورية

أصدرت وزارة الآثار، بيانا لها منذ قليل، تكشف فيه سرقة حشوة أثرية صغيرة من منبر جامع المؤيد شيخ بمنطقة الغورية.





وأوضح البيان، أن مديرة منطقة آثار درب سعادة أثناء مرورها لتفقد المسجد وملحقاته اكتشفت اختفاء حشوة صغيرة من منبر جامع المؤيد شيخ الواقع بمنطقة الغورية بحي الأزهر.





وأضاف البيان، أنه فور ملاحظة الواقعة قامت مديرة المنطقة بإبلاغ شرطة السياحة والآثار وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.





وقد توجه على الفور الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بصحبة مديري الإدارة المركزية للقاهرة والجيزة إلى المسجد، موضحا أن الحشوة المفقودة من المنبر يبلغ حجمها حوالي 5x5 سم وهي خماسية الأبعاد ومصنوعة من الخشب المطعم بالعاج.





وقامت شرطة السياحة والآثار بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المسجد لتحديد الجاني.



