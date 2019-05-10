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صحيفة الإندبندنت: ريال مدريد أنهي هذه الصفقة

الجمعة 10/مايو/2019 - 08:08 م
صحيفة الإندبندنت: ريال مدريد أنهي هذه الصفقة
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مني العوضي
 
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كشفت صحيفة "الاندبندنت" الإنجليزية، أن البلجيكي الدولي إيدين ​هازارد​ لاعب نادي تشيلسي قد أصبح على بعد خطوة من الاتفاق على شروطه الشخصية للانضمام إلى ريال مدريد، بعد مفاوضات طويلة بين الطرفين.

ويتبقى 12 شهراً على انتهاء عقد هازارد مع ​تشيلسي​، واللاعب لديه رغبة قوية في الانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

ويعد البلجيكي هازارد هو هدف زيدان الأول في الصيف المقبل، من أجل تدعيم صفوف فريق ريال مدريد الذي تأثر كثيراً برحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

والجدير بالذكر أن هازارد قد ساهم في تأهل تشيلسي إلى نهائي بطولة الدوري الأوروبي حيثُ صنع هدف وسجل ركلة جزاء في شباك آينتراخت فرانكفورت الألماني.
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