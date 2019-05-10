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بومبيو: سنرد على هجمات النظام الإيراني

الجمعة 10/مايو/2019 - 08:06 م
بومبيو: سنرد على هجمات النظام الإيراني
مايك بومبيو
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وكالات
 
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه ينبغي على النظام الإيراني إدراك أن الولايات المتحدة سترد على أي هجمات يشنها هو أو وكلائه أيا كانوا ضد المصالح الأمريكية أو المواطنين الأمريكيين بشكل سريع وحاسم، مشددًا على أنه لا ينبغي أن تخطئ إيران وتعتبر أن ضبط النفس الذي نمارسه في هذه المرحلة دليل على ضعف عزمنا.

وأضاف، اليوم الجمعة، أن قتل إيران للجنود الأمريكيين ومهاجمة المنشآت الأمريكية واحتجاز الرهائن الأمريكيين على مدى أربعين عامًا يذكرنا على الدوام بضرورة الدفاع عن أنفسنا.

وأوضح بومبيو، أن إيران انخرطت في الأسابيع الأخيرة في سلسلة تصعيدية من تحركات وبيانات التهديد، وكان رد الولايات المتحدة وشركائنا وحلفائنا واضحا: “نحن لا نسعى إلى الحرب”.

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