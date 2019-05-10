غدًا.. "الليلة الكبيرة" يبدأ جولته داخل القاهرة

قال الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، إن الفرقة تقدم أوبريت العرائس الشهير " الليلة الكبيرة" أشعار صلاح جاهين و إخراج صلاح السقا خلال شهر رمضان فى عدة أماكن تبدأ من ساحة الهناجر بالأوبرا ابتداء من غدا السبت 6 رمضان الموافق 11مايو و لمدة أسبوعين في تمام الساعة التاسعة مساء ، و ذلك ضمن فعاليات " هل هلالك" التي يقيمها قطاع الإنتاج الثقافي ، كما يقدم العرض أيام 6،7،15،16،17 رمضان الموافق 20،21،22،11،12مايو بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب.

وتقدم " الليلة الكبيرة" أيضا على مسرح مركز طلعت حرب الثقافي ابتداء من 8 رمضان الموافق 13 مايو و لمدة أسبوع وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية

يذكر أن "الليلة الكبيرة " من بطولة نجوم مسرح القاهرة للعرائس، كلمات صلاح جاهين ، ألحان سيد مكاوى، ديكور مصطفى كامل، عرائس ناجى شاكر، و من إخراج صلاح السقا.