أول تعليق من صلاح بعد تتويج بجائزة أفضل لاعب في الشهر مع ليفربول
الجمعة 10/مايو/2019 - 08:01 م
مني العوضي
Advertisements
Advertisements
أبدى النجم المصري محمد صلاح سعادته بالفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر مع ليفربول بعد أدائه المذهل طوال شهر أبريل.
وقال صلاح، في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "أعتقد أنه كان شهراً رائعاً بالنسبة لنا وخضنا العديد من المواجهات الهامة".
وتابع: "لذا، أنا سعيد جداً بهذا والآن لدينا مواجهة أخيرة هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز، ونهائي دوري أبطال أوروبا لذلك هذا أمر مهم".
وأكمل: "أعتقد أن هدفي أمام تشيلسي هو واحد من أفضل الأهداف التي سجلتها، وكان هدفاً رائعاً وساعد فريقي على الفوز بالمباراة".
وكان ليفربول قد فاز على تشيلسي في الجولة الـ34 من الدوري الانجليزي الممتاز بهدفين نظيفين سجلهما "محمد صلاح وساديو ماني".
ويتواجد محمد صلاح في قائمة هدافي بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 22 هدفاً متفوقاً على أوباميانج وسيرخيو أجويرو وساديو ماني الذي يملك كل منهما 20 هدفاً.
Advertisements
المزيد عن: محمد صلاح ليفربول صلاح الدوري الإنجليزي
- لا صوت يعلو فوق صلاح.. الفرعون يصنع المعجزات في البريمير ليج
- مفاجأة تكشف عن فوز محمد صلاح بجائزة bbc لأفضل لاعب في إفريقيا
- عاجل.. محمد صلاح يتوج بجائزة BBC لأفضل لاعب في إفريقيا 2017
- ماذا قال محمد صلاح بعد التتويج بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2017 من بي بي سي؟
- محمد صلاح يتوج بجائزة لاعب الشهر في البريميرليج
- أول تعليق من محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإنجليزي
- بازل يهنيء صلاح بعد حصد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا
- عاجل.. جائزة جديدة بانتظار محمد صلاح
- تجاهل "صلاح".. راشفورد يحدد أفضل 3 مهاجمين في الدوري الإنجليزي
- محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول