مصر تشارك في بينالي فينسيا بايطاليا ومعرض كتاب سالونيكي باليونان

في اطار استعادة مصر لريادتها الثقافية وضمن استراتيجية وزارة الثقافة للتأكيد على أهمية دور القوة الناعمة في مد جسور التواصل بين مصر والعالم ونشر الثقافة والابداع المصري بمختلف المحافل الدولية وافقت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة على المشاركة في فعاليات الدورة ٥٨ لبينالي فينيسيا الدولى للفنون لعام ٢٠١٩ بايطاليا والذي يعد البينالى الاكبر والاشهر في العالم وتستمر فعالياته حتى نوفمبر القادم، حيث يضم نخبة من الفنانين الذين ينتمون الى كافة المدارس والاتجاهات الفنية العالمية ويمثل مصر خلاله وفدا فنيا يضم الفنان الكبير أحمد شيحا ( قوميسيراً ) و إسلام عبد الله وأحمد عبد الكريم لتنفيذ العمل الفني المشارك بعنوان " خنوم .. راوي عبر العصور" بمتابعة من الدكتورة جيهان زكي رئيس الاكاديمية المصرية بروما حيث ان العمل مستلهم من قصة احد الالهة الفرعونية التى تحمل هذا الاسم وتم تصويره على شكل كبش يقوم بحراسة منابع النيل حيث يأتى من الماضى السحيق ليحكي مشاهداته وانطباعاته عن جوهرِ الأزمنة الغابرة ويستحضر الشعور باوقاتها التى تميزت بالعديد من الفضائل.

وعلى جانب اخر قررت وزير الثقافة مشاركة المركز القومى للترجمة بجناح مصر فى الدورة ال١٦ لمعرض سالونيكى الدولى للكتاب باليونان والذي يقام خلال مايو الجاري ويضم مختارات من أهم الترجمات التى قدمها المركز للقارئ العربى عن اللغه اليونانية إلى جانب تنظيم ندوة بعنوان " أثر الحضارة اليونانية فى النهضة المصرية .. الترجمة والمسرح نموذجا " يحاضر بها الدكتور خالد رؤوف مترجم اللغه اليونانية والدكتور هشام حسن أستاذ الفلسفة اليونانية بالجامعة الأمريكية بأثينا .