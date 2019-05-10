تجديد تعيين صبري ياسين رئيسًا لشؤون الدعوة بالأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، تجديد تعيين كلا من الشيخ صبري ياسين عيد دويدار رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون الدعوة، واستمرار تكليفه بتسيير أعمال رئيس قطاع المديريات الإقليمية.



