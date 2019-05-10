تجديد تعيين صبري ياسين رئيسًا لشؤون الدعوة بالأوقاف
الجمعة 10/مايو/2019 - 07:54 م
محمود الجلاد
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أعلنت وزارة الأوقاف، تجديد تعيين كلا من الشيخ صبري ياسين عيد دويدار رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون الدعوة، واستمرار تكليفه بتسيير أعمال رئيس قطاع المديريات الإقليمية.
كما تقرر تجديد تعيين الشيخ خالد خضر إبراهيم خضر مديرًا لمديرية أوقاف القليوبية مع استمرار تكليفه مديرًا لمديرية أوقاف القاهرة، وتجديد تعيين المهندس مجدي عبد الله محمد أبو عيد رئيسًا للإدارة المركزية للشئون الهندسية.
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