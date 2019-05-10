"الفجر الفني" ينشر خريطة مسلسلات "LBCI" و"LDC" بتوقيت لبنان
أعلنت الـ"LBCI" والـ"LDC" الفضائيّة جدول عروض مسلسلاتها خلال شهر رمضان اليوميّة للعام 2019 بتوقيت لبنان.
وجاءت كالتالي:
7.25- نشرة الأخبار الصباحيّة
8.00- مسلسل "مسافة أمان" (إعادة)
9.00- مسلسل "قلبي دقّ" (إعادة)
10.00- برنامج "نهاركم سعيد"
11.30- مسلسل "باب الحارة 10" (إعادة)
12.30- مسلسل "حرملك" (إعادة)
13.30- مسلسل "سلاسل دهب" (إعادة)
14.30- نشرة أخبار الظهيرة
15.00- مسلسل "قلبي دقّ" (إعادة)
16.00- برنامج "بتحلى برمضان"
17.00- مسلسل "باب الحارة 10" (عرض
أوّل)
17.45- مسلسل "مسافة أمان" (عرض أوّل)
18.45- مسلسل "بروفا" (عرض أوّل)
19.48- نشرة الأخبار المسائيّة
20.30- مسلسل "أسود" (عرض أوّل)
21.30- مسلسل "الكاتب" (عرض أوّل)
22.30- مسلسل "سلاسل دهب" (عرض أوّل)
23.30- مسلسل "حرملك" (عرض أوّل)
00.20- مسلسل "أسود" (إعادة)
01.15- مسلسل "بروفا" (إعادة)
02.10 - مسلسل "الكاتب" (إعادة)
03.00 - مسلسل "سلاسل دهب" (إعادة)
03.50 - مسلسل "باب الحارة 10" (إعادة)
04.45 - مسلسل "حرملك" (إعادة)
05.40 - مسلسل "قلبي دقّ" (إعادة)
06.40 - مسلسل "صرخة روح" (إعادة)