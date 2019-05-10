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"الفجر الفني" ينشر خريطة مسلسلات "LBCI" و"LDC" بتوقيت لبنان

الجمعة 10/مايو/2019 - 07:51 م
الفجر الفني ينشر خريطة مسلسلات LBCI وLDC بتوقيت لبنان
خريطة مسلسلات "LBCI" و"LDC"
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أحمد رمضان متولي
 
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أعلنت الـ"LBCI" والـ"LDC" الفضائيّة جدول عروض مسلسلاتها خلال شهر رمضان اليوميّة للعام 2019 بتوقيت لبنان.

 

وجاءت كالتالي:

 

7.25- نشرة الأخبار الصباحيّة

8.00- مسلسل "مسافة أمان" (إعادة)

9.00- مسلسل "قلبي دقّ" (إعادة)

10.00- برنامج "نهاركم سعيد"

11.30- مسلسل "باب الحارة 10" (إعادة)

12.30- مسلسل "حرملك" (إعادة)

13.30- مسلسل "سلاسل دهب" (إعادة)

14.30- نشرة أخبار الظهيرة

15.00- مسلسل "قلبي دقّ" (إعادة)

16.00- برنامج "بتحلى برمضان"

17.00- مسلسل "باب الحارة 10" (عرض أوّل)

17.45- مسلسل "مسافة أمان" (عرض أوّل)

18.45- مسلسل "بروفا" (عرض أوّل)  

19.48- نشرة الأخبار المسائيّة

20.30- مسلسل "أسود" (عرض أوّل)

21.30- مسلسل "الكاتب" (عرض أوّل)

22.30- مسلسل "سلاسل دهب" (عرض أوّل) 

23.30- مسلسل "حرملك" (عرض أوّل)   

00.20- مسلسل "أسود" (إعادة) 

01.15- مسلسل "بروفا" (إعادة)   

02.10 - مسلسل "الكاتب" (إعادة)    

03.00 - مسلسل "سلاسل دهب" (إعادة)

03.50 - مسلسل "باب الحارة 10" (إعادة)

04.45 - مسلسل "حرملك" (إعادة)

05.40 - مسلسل "قلبي دقّ" (إعادة)

06.40 - مسلسل "صرخة روح" (إعادة)

 

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