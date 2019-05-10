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شيخ الأزهر: الشريعة الإسلامية مبنية على مصلحة الإنسان

الجمعة 10/مايو/2019 - 07:14 م
شيخ الأزهر: الشريعة الإسلامية مبنية على مصلحة الإنسان
شيخ الأزهر
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داليا الحسين
 
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن الشريعة الإسلامية مبنية على مصلحة الإنسان، حيثما تكون المصلحة فثم شرع الله، مشيرًا إلى أن المصلحة مقيدة بأن تكون معتبره شرعًا.

وأوضح "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على فضائية "المصرية"، مساء الجمعة: "الربا من المصالح غير معتبره شرعا، واعتماد الاقتصاد على بيع الأسلحة والمتفجرات والقنابل والقذائف، التي تؤدي إلى خلق حروب، يعد أيضا من المصالح غير معتبره شرعا".

وأشار الإمام الأكبر، إلى أن الغاية في الإسلام هو مصلحة الإنسان واحترام الإنسان.
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