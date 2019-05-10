الطيب: "الزوجة تستطيع الخروج للعمل دون استئذان من زوجها في هذه الحالة"
الجمعة 10/مايو/2019 - 06:46 م
داليا الحسين
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إنه يجب على الزوجة رعاية والديها في حالة مرضهما والذهاب لهما ولا يجوز للزوج منعها من ذلك، لأن هذا الأمر من أمور بر الوالدين، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وأضاف "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على فضائية "المصرية"، مساء الجمعة أنه في حالة قبول الزوج لعمل زوجته لا يجب عليها أن تستأذنه كل يوم ولا يحق له أن يمنعها من العمل إلا إذا طرأ أمر يعيد للزوج حقه في أن تجلس زوجته في البيت، موضحًا: "إذا كان لدى الزوج والزوجة طفل ووجب عليها رعاية الطفل وأن ذهابها للعمل أو خروجها للعمل سوف يضره، هنا من حق الزوج شرعا أن يأمرها بالجلوس في البيت وأن لا تخرج إلا بإذنه لرعاية ابنها".
وأضاف "الطيب"، خلال حواره ببرنامج "حديث شيخ الأزهر"، المذاع على فضائية "المصرية"، مساء الجمعة أنه في حالة قبول الزوج لعمل زوجته لا يجب عليها أن تستأذنه كل يوم ولا يحق له أن يمنعها من العمل إلا إذا طرأ أمر يعيد للزوج حقه في أن تجلس زوجته في البيت، موضحًا: "إذا كان لدى الزوج والزوجة طفل ووجب عليها رعاية الطفل وأن ذهابها للعمل أو خروجها للعمل سوف يضره، هنا من حق الزوج شرعا أن يأمرها بالجلوس في البيت وأن لا تخرج إلا بإذنه لرعاية ابنها".
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