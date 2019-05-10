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اليوم.. إنجي المقدم ضيفة "مقلب مقلوب" علي راديو " اينرجى"

الجمعة 10/مايو/2019 - 06:36 م
اليوم.. إنجي المقدم ضيفة مقلب مقلوب علي راديو اينرجى
إنجي المقدم
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الفجر الفني
 
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تحل اليوم النجمة إنجى المقدم ضيفة على برنامج "مقلب مقلوب" الذى يقدمه وليد منصور في التاسعة مساءً علي راديو اينرجى.

 

فكرة البرنامج هي تواجد ضيف لتسجيل حوار مصور مع أحد مذيعي «إينرجي»، ليوجه الضيف للمذيع جمل محرجة واستفزازية، كالطعن في احترافيته ومدى تجهيزه للحلقة وطريقة توجيه الأسئلة، قبل أن يعبر الضيف عن غضبه من التجربة ككل.

 

ويذاع البرنامج كل يوم جمعه وسبت في رمضان.

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