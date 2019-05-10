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قرار صادم من زيدان تجاه جاريث بيل

الجمعة 10/مايو/2019 - 06:34 م
قرار صادم من زيدان تجاه جاريث بيل
زيدان وبيل
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مني العوضي
 
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كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اليوم الجمعة، عن موقف زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد تجاه جاريث بيل بعد رفض الأخير الرحيل عن صفوف الملكي في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن نادي ريال مدريد سوف يرسل جاريث بيل إلى الكاستيا من أجل اجباره على الرحيل عن صفوف الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل أعمال الويلزي "مكسور" لم يتوقع أن تصل الوضعية بين بيل ونادي ريال مدريد إلى هذه المرحلة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن بيل يريد الحصول على فرصة والبقاء مع ريال مدريد بعد انخفاض مستواه مع الفريق هذا الموسم رغم إعطاء زيدان له فرصة للعودة مجدداً.

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