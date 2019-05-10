قناة dmc تطلق فواصل "معلمين رمضان"

بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك، أطلقت قناة dmc "معلمين رمضان"، وهو عبارة عن فواصل شكر وتكريم لكل الفريق الموجود خلف الكاميرات من مؤلفين ومخرجين ومصورين وموسيقيين وفنيين، وذلك تحت إشراف الكاتب الصحفي يسري الفخراني رئيس قنوات الدراما بقنوات "إعلام المصريين".

تضم الفواصل أيضًا من عملوا خلال المواسم الرمضانية على مدار العقود الماضية، وقدموا خلالها أعمالًا مميزة، وكان أبرز "المعلمين" الذي وجهوا إليهم الشكر: جمال عبد الحميد، عبد السلام أمين، فهمي عبد الحميد، عمار الشريعي، مجدي أبوعميرة، أسامة أنور عكاشة، راجح داوود.