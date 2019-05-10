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هاليب تتأهل إلى نهائي مدريد

الجمعة 10/مايو/2019 - 06:23 م
هاليب تتأهل إلى نهائي مدريد
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وكالات
 
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تغلبت الرومانية سيمونا هاليب المصنفة ثالثة على السويسرية بليندا بنسيتش 6-2 و6-7 (2-7) و6-صفر، لتبلغ المباراة النهائية لدورة مدريد.

وبحال إحرازها اللقب الثالث في مدريد، ستعود الرومانية إلى المركز الأول في التصنيف العالمي للسيدات، على حساب اليابانية ناومي أوساكا التي خسرت في ربع النهائي أمام بنسيتش تحديدا.

وكانت بنسيتش، المصنفة ثامنة عشرة، تفوقت في آخر مباراتين على هاليب من بينهما ربع النهائي في دبي في شباط/فبراير الماضي.

وتلتقي هاليب، حاملة لقب رولان غاروس، في النهائي مع الفائزة بين الأميركية سلون ستيفنز والهولندية كيكي برتنز.

وكانت هاليب (27 عاما) تصدرت التصنيف العالمي للمرة الأولى في تشرين الأول/أكتوبر 2017. وقد احتلت الصدارة بمجموع 64 أسبوعا على فترتين خرقتهما الدنماركية كارولاين فوزنياكي مطلع 2018. 

من جهتها، تصدرت أوساكا التصنيف في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي بعد تتويجها بلقب بطولة أستراليا المفتوحة.
 

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